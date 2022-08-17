【企業盈喜】中星集團（０００５５）料中期盈利升最多逾５倍

《經濟通通訊社１７日專訊》中星集團（０００５５）公布，預期截至６月３０日止中期純
利介乎３８００萬至５３００萬元，比去年同期增加介乎３﹒６９至５﹒５４倍。
該集團指，溢利有所增加主因確認出售粉嶺大廈的控股公司之收益，但被期內錄得持作買賣
投資之公平值虧損約２２０萬元，以及期內投資物業公平值虧損約４５０萬元所部分抵銷。
該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）
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