【企業盈喜】中星集團（０００５５）料中期盈利升最多逾５倍

《經濟通通訊社１７日專訊》中星集團（０００５５）公布，預期截至６月３０日止中期純

利介乎３８００萬至５３００萬元，比去年同期增加介乎３﹒６９至５﹒５４倍。

該集團指，溢利有所增加主因確認出售粉嶺大廈的控股公司之收益，但被期內錄得持作買賣

投資之公平值虧損約２２０萬元，以及期內投資物業公平值虧損約４５０萬元所部分抵銷。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

