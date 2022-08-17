【企業盈警】煜盛文化（０１８５９）料中期盈利跌６５％

《經濟通通訊社１７日專訊》煜盛文化（０１８５９）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利利約２０００萬元（人民幣．下同），比去年同期減少約６５％。

該集團指，純利下跌主因銷售成本由去年同期約１﹒３億元大增至期內約２﹒５３億元，而

有關被一般及行政開支減少約１３００萬元、貿易及其他應收款項減值虧損減少約４８００萬元

，以及所得稅減少約４００萬元所部分抵銷。

該集團預期於本月２２日公布業績。（ｗｈ）

