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17/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒３億人幣，買小米沽美團

　　《經濟通通訊社１７日專訊》昨日（１６日）恒指高開６６點，報２０１０７點。最高升
１３２點報２０１７３點，最低跌３７８點報１９６６２點。恒指收報１９８３０點，跌２１０
點或１﹒０５％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３﹒３億元人民幣，減少７３﹒７％。北水淨買入最多的個股
依次是小米集團（０１８１０）、騰訊控股（００７００）、碧桂園服務（０６０９８）；淨賣
出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交９８６﹒９６億元增加３３﹒７％。其中港股通成交２５６﹒４億元，佔總成交
２６％。
　　小米集團跌３﹒６３％報１１﹒６８元，北水淨買入１億元；騰訊控股升０﹒８７％報
３０３元，北水淨買入１億元；碧桂園服務升１５﹒０３％報１５﹒９２元，北水淨買入
５６００萬元。
　
＊據報騰訊擬售所持美團全部或大部分股份＊
　
　　據《路透》引述消息人士表示，騰訊計劃出售所持美團價值約２４０億美元（約１８８４億
港元）股份的全部或大部分，以安撫國內監管機構。消息透露，近月擁有美團１７％股權的騰訊
一直與財務顧問接觸，研究如何執行這項大規模出售美團股份的計劃。若市場條件有利，騰訊將
尋求在今年內開始出售美團股份。
　　美團跌９﹒０７％報１６４﹒５元，北水淨賣出５﹒７億元；快手跌４﹒３９％報７１﹒９
元，北水淨賣出３﹒９億元；中國海洋石油跌２﹒７４％報９﹒５８元，北水淨賣出２﹒９億元

　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　　１﹒０１
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　１﹒００
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　０﹒５６
　　協鑫科技　　（０３８００）　　　　　　０﹒５１
　　李寧　　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒７０
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－３﹒８９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－２﹒８６
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－２﹒６０
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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