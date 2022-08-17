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17/08/2022 17:05

【新冠肺炎】全球疫情簡訊：海南確診破萬，廈門連續三天全員核酸

　　《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數
５９７，２７７，０２２人，每日新增確診人數１，０３８，６５６人，海南本輪確診累計突破
１萬例大關，其中９成出現在旅遊勝地三亞；因傳染力更強的Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＢＡ﹒２﹒７６
變種病毒疫情多條傳播鏈交織疊加，福建廈門今起連續３天、每天一輪在全市展開全員核酸檢測

　　治癒人數５７１，３４９，９８２人，死亡６，４６０，１１２人。
　
　　國家　　　　　　　確診　　　　　　新增　　　　　　　治癒　　　　　　　死亡　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
亞洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　印度　　　　　４４２８６２５６　　　９０６２　　４３６５４０６４　　５２７１３４
　韓國　　　　　２１６８２８１６　１８０６５２　　１９６７６７５１　　　２５７５２
　日本　　　　　１５９５４０３０　１７８２８６　　１４０１２２６４　　　３５６６８
　伊朗　　　　　　７４８８４９３　　　５９７２　　　７１９０３３０　　１４３０９３
　印尼　　　　　　６２９２２３１　　　５８６９　　　６０８２７３２　　１５７２７７
　中國台灣　　　　４９５２５７０　　２４８１６　　　４５１２８７４　　　　９５０６
　馬來西亞　　　　４７４１４１３　　　３４２９　　　４６６４５７０　　　３６１０２
　泰國　　　　　　４６２６０５７　　　２４６１　　　４５７４２４０　　　３１９１８
　菲律賓　　　　　３８３８０６２　　　２６４０　　　３７４０７４５　　　６１１２７
　伊拉克　　　　　２４５４２１３　　　　　　－　　　２４２０６６６　　　２５３３８
　孟加拉國　　　　２００９２２２　　　　　９３　　　１９５１９６５　　　２９３１４
　新加坡　　　　　１８０１９３６　　　５２０２　　　１７１７９０３　　　　１５６５
　巴基斯坦　　　　１５６４２３１　　　　５２６　　　１５２１８０３　　　３０５４２
　沙特阿拉伯　　　　８１２１９６　　　　１０３　　　　７９９０８７　　　　９２７２
　中國內地　　　　　２３６８９８　　　　６３７　　　　２２４８２８　　　　５２２６
歐洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　法國　　　　　３４２４０３３６　　　６３３１　　３３５３６４１５　　１５３２４２
　德國　　　　　３１６６６４７５　　６７３９０　　３０４３５７００　　１４６０３０
　英國　　　　　２３４２０８２６　　　　　　－　　２３０５６３９８　　１８６０８７
　意大利　　　　２１５１８３６５　　　８９４１　　２０４９０１７０　　１７４１７２
　俄羅斯　　　　１８９６４２４６　　３３１０６　　１８１９４７５０　　３８３３００
　西班牙　　　　１３３０６３０１　　１２１６２　　１２９７８５７０　　１１１９０６
　烏克蘭　　　　　５０３０３８９　　　　　　－　　　４９１４３６９　　１０８７４３
美洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　美國　　　　　９４８６９９３６　　８１９１４　　９０１５８０７０　１０６３０８７
　巴西　　　　　３４２０１２８０　　２３０４０　　３３０８７７９７　　６８１８２８
　阿根廷　　　　　９６３３７３２　　　　　　－　　　９３８５５３１　　１２９５６６
　墨西哥　　　　　６９３９７５５　　１０７５２　　　６１６０６７０　　３２８７９８
　智利　　　　　　４３９３２４４　　　５５１３　　　４２９１５８７　　　６００２８
　加拿大　　　　　４１０９９３１　　　　　　－　　　３９７３３００　　　４３１７８
非洲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　南非　　　　　　４００８６９６　　　　２５３　　　３８９７６０７　　１０１９８２
　埃及　　　　　　　５１５６４５　　　　　　－　　　　４４２１８２　　　２４６１３
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　各國　　　　１６７７１７２４１　３６９５０６　１５９６０２０４４　１６３４７１８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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