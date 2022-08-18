【騰訊業績】瑞銀下調騰訊第三季收入增長預測，目標價４２０元

《經濟通通訊社１８日專訊》騰訊控股（００７００）昨日公布中期業績，瑞銀發表研究報
告表示，隨著增長從第二季低位加速回升，風險回報有所改善，公司削減成本、宏觀環境有改善
以及新遊戲和視頻號開始貨幣化，看到盈利增長重新加速，認為短期內投資者情緒應該會有所改
善，因管理層有意在績後重啟回購，公司不存在ＡＤＲ退市風險，予目標價４２０元及「買入」
評級。
該行表示，預計第三季視頻號將佔社交廣告收入的２－３％，下調第三季收入增長預測
１﹒１％，即按年增長２﹒５％至１４５９億元人民幣，該行下調今年收入預測０﹒９％至
５７１４億元人民幣，該行分別上調第三季及今年經調整ＥＢＩＴ增長預測４％及４﹒３％，以
反映更積極的成本削減措施，又指由於近期宏觀環境及監管方面的擔憂，公司股價自６月以來修
正了３０％，形容更具吸引力。（ｂｎ）
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