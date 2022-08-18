【騰訊績後】大和料騰訊次季業績已見底，降目標價至４３０元

《經濟通通訊社１８日專訊》大和發表研報指，騰訊（００７００）第二季業績大致符合預

期，相信其遊戲收入短期內將持續承壓。然而，騰訊透過堅定的執行力和成本優化，將帶動集團

下半年盈利改善，而受益於視頻號廣告增長速度較預期快，預料下半年及明年的社交廣告收入將

迎上行空間。該行重申「買入」評級，目標價由４５０元下調４﹒４％至４３０元。

大和調升騰訊２０２２－２４年的盈利預測２％－１３％，以反映成本控制；相信視頻號商

業化將為騰訊帶來重新評級的機會；又認為宏觀經濟復甦和新關鍵遊戲發布將成為該行短期的催

化劑。

報告指出，騰訊管理層似乎非常自信，並渴望從其他短片平台搶奪市場份額。由於受監管行

業的高基數效應可能在下半年逐漸消失，預計今年第三季網絡廣告收入按年跌幅將放緩至１０％

。考慮到管理層預計視頻號的增長速度將快於朋友圈，不到５個季度即可達到１０億元人民幣的

季度收入大關，認為視頻號明年的收入潛力可能會超過該行原先預期的５０億人幣。

報告又指，國內和國際遊戲收入在第二季均下跌１％，騰訊預計未來或獲得政府下發的遊戲

板號，並期望加深遊戲玩家的參與度。從管理層的語氣來看，認為遊戲渠道可能會是下半年的焦

點。如果目前預註冊量達１２００萬的遊戲《Ｕｎｄａｗｎ》有望在下半年推出，認為其第四季

遊戲收入有機會上行。（ａｃ）



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