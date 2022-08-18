【虛幣世界】美股收跌，比特幣連跌四日

《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局公布上次議息會議紀錄，內容提及將會放慢加息步伐，

美股三大指數收跌，而比特幣亦連跌四日，自８月１４日短暫突破２５０００美元之後，已經累

積下跌６％，而以太幣走勢一同，而且２４小時內已經下跌１﹒２％。

Ｂｉｎａｎｃｅ的首席執行官趙長鵬向媒體表示，目前看到加密市場走勢穩定，但不會完全

說加密貨幣的冬天已經完全結束，比特幣的峰值約為６８０００美元，但今天它仍然是

２３０００美元，所以它從底部反彈了一點，但仍不確定它是否已經到達底部，他認為加密市場

現在最需要的是時間。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３４３０﹒７５元（美元．下同），升０﹒３８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８４５﹒５３元，升０﹒６２％；艾達幣報

０﹒５４００元，升０﹒３０％；瑞波幣報０﹒３８００元，升０﹒１１％。（ｕｌ）



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