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18/08/2022 08:52

【虛幣世界】美股收跌，比特幣連跌四日

　　《經濟通通訊社１８日專訊》聯儲局公布上次議息會議紀錄，內容提及將會放慢加息步伐，
美股三大指數收跌，而比特幣亦連跌四日，自８月１４日短暫突破２５０００美元之後，已經累
積下跌６％，而以太幣走勢一同，而且２４小時內已經下跌１﹒２％。
　　Ｂｉｎａｎｃｅ的首席執行官趙長鵬向媒體表示，目前看到加密市場走勢穩定，但不會完全
說加密貨幣的冬天已經完全結束，比特幣的峰值約為６８０００美元，但今天它仍然是
２３０００美元，所以它從底部反彈了一點，但仍不確定它是否已經到達底部，他認為加密市場
現在最需要的是時間。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２３４３０﹒７５元（美元．下同），升０﹒３８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８４５﹒５３元，升０﹒６２％；艾達幣報
０﹒５４００元，升０﹒３０％；瑞波幣報０﹒３８００元，升０﹒１１％。（ｕｌ）
　
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