【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６﹒８３億，買工行建行沽港交所騰訊

《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開６９點，報１９９９１點。最高升６９點報

１９９９１點，最低跌２４６點報１９６７５點。恒指收報１９７６３點，跌１５８點或

０﹒８％。

北水全日淨流入６﹒８３億元。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、恒

生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是中國移動

（００９４１）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。

主板成交８９３﹒３６億元增加６﹒１％。其中港股通成交１８１﹒３億元，佔總成交

２０﹒３％。



＊騰訊次季純利按年跌５６％＊



騰訊公布，截至今年６月底止，第二季純利１８６﹒１９億人民幣，按年跌５６％，按季跌

２０％，遜預期。每股基本盈利１﹒９５１元人民幣。不派中期息。

集團第二季非國際財務報告準則的盈利為２８１﹒３９億人民幣，按年跌１７％，按季增

１０％，勝預期。非國際財務報告準則每股盈利２﹒９４９元人民幣。期內，收入

１３４０﹒３４億人民幣，按年跌３％，按季跌１％；經營盈利３００﹒６７億人民幣，按年跌

４３％，按季跌１９％。

網絡廣告業務第二季的收入按年下降１８％至１８６億元，反映了互聯網服務、教育及金融

領域需求明顯疲軟。廣告業務於４月及５月受衝擊較大，部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵

銷。社交及其他廣告收入下降１７％至１６１億元；媒體廣告收入下降２５％至２５億元。

此外，社交網絡收入增長１％至２９２億元，反映了視頻號直播服務及數字內容訂購服務的

收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。



騰訊控股升３﹒１％報３１２﹒６元，北水淨買入４﹒７億元；恒生中國企業跌０﹒６７％

報６８﹒４８元，北水淨買入２﹒１億元；藥明生物升２﹒８％報７１﹒７元，北水淨買入

１﹒４億元。

中國移動跌０﹒４８％報５２﹒２５元，北水淨賣出３﹒４億元；美團升０﹒６５％報

１７１﹒１元，北水淨賣出３﹒１億元；快手跌１﹒３９％報７０﹒７元，北水淨賣出１﹒７億

元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） ４﹒７４

恒生中國企業 （０２８２８） ２﹒１０

藥明生物 （０２２６９） １﹒４５

ＴＣＬ電子 （０１０７０） ０﹒９９

吉利汽車 （００１７５） ０﹒２７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國移動 （００９４１） －３﹒４５

美團 （０３６９０） －３﹒０８

快手 （０１０２４） －１﹒７５

香港交易所 （００３８８） －１﹒６６

滙豐控股 （００００５） －１﹒５２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

