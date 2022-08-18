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18/08/2022 18:10

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６﹒８３億，買工行建行沽港交所騰訊

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日恒指高開６９點，報１９９９１點。最高升６９點報
１９９９１點，最低跌２４６點報１９６７５點。恒指收報１９７６３點，跌１５８點或
０﹒８％。
　　北水全日淨流入６﹒８３億元。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股（００７００）、恒
生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次是中國移動
（００９４１）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）。
　　主板成交８９３﹒３６億元增加６﹒１％。其中港股通成交１８１﹒３億元，佔總成交
２０﹒３％。
　
＊騰訊次季純利按年跌５６％＊
　
　　騰訊公布，截至今年６月底止，第二季純利１８６﹒１９億人民幣，按年跌５６％，按季跌
２０％，遜預期。每股基本盈利１﹒９５１元人民幣。不派中期息。
　　集團第二季非國際財務報告準則的盈利為２８１﹒３９億人民幣，按年跌１７％，按季增
１０％，勝預期。非國際財務報告準則每股盈利２﹒９４９元人民幣。期內，收入
１３４０﹒３４億人民幣，按年跌３％，按季跌１％；經營盈利３００﹒６７億人民幣，按年跌
４３％，按季跌１９％。
　　網絡廣告業務第二季的收入按年下降１８％至１８６億元，反映了互聯網服務、教育及金融
領域需求明顯疲軟。廣告業務於４月及５月受衝擊較大，部分被合併搜狗所帶來的廣告收入所抵
銷。社交及其他廣告收入下降１７％至１６１億元；媒體廣告收入下降２５％至２５億元。
　　此外，社交網絡收入增長１％至２９２億元，反映了視頻號直播服務及數字內容訂購服務的
收入增長，而音樂直播及遊戲直播的收入減少。
　
　　騰訊控股升３﹒１％報３１２﹒６元，北水淨買入４﹒７億元；恒生中國企業跌０﹒６７％
報６８﹒４８元，北水淨買入２﹒１億元；藥明生物升２﹒８％報７１﹒７元，北水淨買入
１﹒４億元。
　　中國移動跌０﹒４８％報５２﹒２５元，北水淨賣出３﹒４億元；美團升０﹒６５％報
１７１﹒１元，北水淨賣出３﹒１億元；快手跌１﹒３９％報７０﹒７元，北水淨賣出１﹒７億
元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒７４
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　２﹒１０
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒４５
　　ＴＣＬ電子　　（０１０７０）　　　　　　０﹒９９
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　　０﹒２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－３﹒４５
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒０８
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒７５
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒６６
　　滙豐控股　　（００００５）　　　　　－１﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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