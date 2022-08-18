【夜期時段】即月期指最新報１９７６７點，升３３點，高水３點

《經濟通通訊社１８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９７４７點，升１３點，低水

１７點，最新報１９７６７點，升３３點，高水３點，合約成交３１８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６７０７點，升１２點，高水７點，最新報６７１３點，升

１８點，高水１３點，合約成交１７９張。

