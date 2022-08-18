【初選案】戴耀廷黃之鋒楊岳橋等２９人承認串謀顛覆國家政權罪

《經濟通通訊社１８日專訊》民主派初選案中４７人涉嫌串謀顛覆國家政權，其中２９名被

告認罪，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、

告認罪，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、

馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆

堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉及王百羽。有關案件

將排期於下月分批在高等法院進行案件管理聆訊，其餘１８名被告則不認罪。

案情指，認罪的被告案發時分別為大學副教授、時任或前立法會議員、區議員、政治人物、

工會領袖或商人。其中戴耀廷於２０１９年１２月聯同區諾軒於報章及社交媒體，廣發多篇文章

游說宣傳民主派初選，公民黨其後公開響應。戴耀廷於翌年４月設定「真攬炒十步」路線圖，促

使西方國家對內地及香港實施政治經濟制裁，明顯意圖藉阻礙立法會正常運作來推翻政府，顛覆

國家政權。戴耀廷主張達至控制立法會大多數即３５席以上，無差別否決財政預算，逼使特首解

散立法會再辭職。

案情又指，戴耀廷等數人負責組織，其餘人士提供支援及參選，有組織則負責招募義工、眾

籌資金及物流安排。《國安法》生效之後，多名被告沒有退出，繼續組織及參與選舉論壇，並於

２０２０年７月舉行初選。（ｂｉ）（ｚｚ）



