【企業盈喜】華發物業服務（００９８２）料中期純利增長逾４０％

《經濟通通訊社１８日專訊》華發物業服務（００９８２）公布，預計截至今年６月３０日

止六個月，公司擁有人應佔溢利按年增長超４０％。

該增長主要由於集團物業管理業務分部的收費總建築面積增加、增值服務的收入增加而令物

業管理服務收入增長，提升整體業績表現。（ｂｎ）

