【香港政情】社民連周六會慶酒席接獲取消通知，酒樓拒解釋原因

《經濟通通訊社１８日專訊》社民連表示，因疫情及其他原因停辦會慶３年，今年原訂於本
周六（２０日）於倫敦大酒樓舉辦晚宴，但剛接獲酒樓總經理電話通知取消星期六的酒席，並拒
絕解釋原因。
社民連指出，相信酒樓應受某方面的壓力，對酒樓的決定感到無奈但可以理解。（ｈｙ）
（ｚｚ）
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