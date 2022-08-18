【新冠肺炎】本港新增６０５４宗確診個案，本地個案５８１１宗

《經濟通通訊社１８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

６０５４宗新冠肺炎確診個案，本地個案５８１１宗，當中２１８４宗核酸檢測陽性，３６２７

宗快測經覆檢陽性，另有２４３宗輸入個案，１２１宗在機場發現，５１宗在檢疫酒店發現。

輸入個案來自４９個地方，７個地方有１０宗或以上個案，３１宗來自印度，２７宗分別來

自泰國和英國，２０宗來自菲律賓，１４宗來自新加坡，１３宗來自日本和１２宗來自加拿大。



＊新增５宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，昨日新增５宗死亡個案，涉４

男１女，年齡介乎５０至９２歲，一位完成接種３針疫苗。死者為５０歲男，與家人同住，是鼻

咽癌、舌癌康復者，需喉管餵食，肺部有纖維化，８月１１日發燒、氣促送院，中間因心臟病發

、急性腎衰竭離世；８８歲男，已打兩針，與家人同住，曾中風，有認知障礙，快測陽性後入院

，核酸檢測ＣＴ值偏低，因肺部惡化、心臟病發離世；９０歲男，已打兩針，有慢性腎病，正接

受紓緩治療無洗腎，同時有血壓高、心臟病，心律不正等長期病，新冠確診後當局處方新冠藥，

情況並未好轉，昨日離世；８２歲男，已打３針，本身有慢性肺阻塞病、胃癌，曾中風、早前新

冠肺炎入院，快測轉陰後出院，８月１４日再有胃出血入急症室，核酸檢測仍然陰性，相信個案

與新冠病毒無關；９２歲女，已打兩針，有血壓高、心律不正，因家人確診入院，有咳嗽、痰，

核酸檢測ＣＴ值大於３０，出院後一星期進食期間失去知覺，送院時已無生命跡象，已轉送死因

庭。

關慧敏指，最近長者入院情況有上升趨勢，公立醫院已採取不同措施，減低長者感染風險，

醫管局７月初起已改善確診長者出院安排，會確保長者ＣＴ值高於３０，不具傳染力才送回院舍

，否則會送院暫託中心，至今已有４７人接受同樣安排。（ｈｙ）

