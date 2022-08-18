【企業盈喜】恒富控股（６４３）料中期虧轉盈賺不低於３００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》恒富控股（００６４３）公布，預期截至今年６月３０日止六
個月錄得不低於３００萬元的溢利，而去年同期則錄得２８０萬元的虧損。
根據目前可獲得的資料，該等正面業績主要歸因於：集團的收入增加約４５％由於期內客戶
下達的生產訂單增加所致；主要由於美元升值的匯兌收益；因調整集團擁有的樓宇的使用壽命所
減少的折舊開支。（ｂｎ）
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