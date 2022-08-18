【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子，報６﹒７８０２止步兩連貶

《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８０２，

較上個交易日升６１點子，止步兩連貶，暫時脫離三個月低位，上個交易日報６﹒７８６３。

美國７月份零售銷售按月無增長，核心銷售升幅亦由０﹒９％放緩至０﹒４％。另外，美國

聯儲局會公布的７月份議息會議紀錄顯示，ＦＯＭＣ委員認為通脹仍然高得無法接受，當局將會

維持積極的加息行動，直到通脹明顯放緩，但可能需要付出更大的經濟代價，但當局亦承認過度

加息的風險，認為未來可能在某個時點要減慢加息步伐。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７８０２ －６１﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０１３ －１２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０１９６ －３３０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６４４ －１２﹒２０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１６６７ －４３６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０１０ －６１７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２５６８ －４６３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９０７２ －１６３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１２５９ －２０４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４８５ －３４３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８８ ＋８﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒９１６５ －８８１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５５６ ＋４１４﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒７９００ ＋９１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

