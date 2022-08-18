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18/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升６１點子，報６﹒７８０２止步兩連貶

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８０２，
較上個交易日升６１點子，止步兩連貶，暫時脫離三個月低位，上個交易日報６﹒７８６３。
　　美國７月份零售銷售按月無增長，核心銷售升幅亦由０﹒９％放緩至０﹒４％。另外，美國
聯儲局會公布的７月份議息會議紀錄顯示，ＦＯＭＣ委員認為通脹仍然高得無法接受，當局將會
維持積極的加息行動，直到通脹明顯放緩，但可能需要付出更大的經濟代價，但當局亦承認過度
加息的風險，認為未來可能在某個時點要減慢加息步伐。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７８０２　　－６１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０１３　　－１２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０１９６　－３３０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６４４　　－１２﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６６７　－４３６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０１０　－６１７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２５６８　－４６３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９０７２　－１６３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１２５９　－２０４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４８５　－３４３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８８　　　＋８﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒９１６５　－８８１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５５６　＋４１４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒７９００　　＋９１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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