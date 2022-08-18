【新冠肺炎】上海發現２例社會面新冠感染者，新增２個高風險區

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１８日上海專電》上海衛健委通報，上海昨日新增本土無症
狀感染者４例，其中社會面發現２例病例。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例７例和無症狀感染
者３例，均在閉環管控中發現。根據疫情所涉區域，上海新增２個高風險區、３個中風險區，分
別位於徐匯區、虹口區和黃浦區。
截至目前，上海共有１０個高風險區、１０個中風險區。
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