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18/08/2022 09:28

【新冠肺炎】全國本土病例再增至３４２４宗，續創逾三個月新高

　　《經濟通通訊社１８日專訊》內地昨日（１７日）新增本土確診及無症狀感染合計３４２４
宗，較上日再增近兩成，並續創５月９日以來逾三個月新高。國家衛健委公布，全國昨日報告新
增確診病例６８２宗，其中境外輸入病例６８宗；本土病例６１４宗（海南４９６宗，陝西３６
宗，西藏１９宗，浙江１４宗，福建１０宗，新疆９宗，廣東６宗，內蒙古５宗，北京４宗，四
川４宗，河南３宗，青海３宗，江西１宗，湖南１宗，重慶１宗，貴州１宗，雲南１宗），含
３２宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例。
　　當日新增無症狀感染者２８８８宗，其中境外輸入７８宗，本土２８１０宗（海南１５２２
宗，西藏８７０宗，新疆２２４宗，青海５７宗，兵團３６宗，陝西２９宗，浙江１３宗，江西
１２宗，河南８宗，河北６宗，廣西５宗，上海４宗，山東３宗，重慶３宗，雲南３宗，甘肅３
宗，寧夏３宗，內蒙古２宗，廣東２宗，四川２宗，北京１宗，江蘇１宗，貴州１宗）。
　
＊三亞今輪疫情累計病例逾９０００宗＊
　
　　從本土陽性病例數量來看，熱門旅遊地區海南、西藏和新疆繼續以２０１８例、８８９例和
２３３例居前，三地合計３１４０例，佔比約９２％與上日接近。其中海南和西藏延續升勢且幅
度較明顯，新疆有所回落。
　　海南新增本土病例中，７成來自三亞，令三亞今輪疫情累計病例超過９０００宗。滯留海南
的大批旅客近日獲陸續安排離開，截至周二早上，已有逾４﹒８萬名滯留旅客經三亞鳳凰國際機
場及海口美蘭國際機場離開；而海南省海口市宣布，即日起全市１５１條常規巴士線路暫停營運
，但當地滯留旅客仍可透過政府安排的１４條機場專綫，憑購票資料免費乘車到機場。（ｃａ）
　
　
　

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