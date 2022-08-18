【新冠肺炎】台灣新增２﹒３萬例新冠本土個案，增３４例死亡

《經濟通通訊社１８日專訊》據台灣疫情指揮中心今日公布，新增２３０８８例本土個案，
３３７例境外移入個案；確診個案中新增死亡個案３４例，中重症１１１例。指揮中心發言人莊
人祥表示，本土確診和上周四相較增加４３８例個案，上升１﹒９％。（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS18/08/2022
【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止
|財經熱話18/08/2022
潤啤炒復甦大行齊祝福 股價飆半成創個半月高
|財經熱話18/08/2022
《午市前瞻》專家指騰訊遊戲業務勝預期 視頻號有望帶動廣告收入
|財經熱話18/08/2022
【業績揭秘】吉利績前挫3％ 林家亨：業績有竅妙 17元必失無疑！
|大行報告18/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇QQ、388、潤啤？一表盡掌握
|開市Good Morning18/08/2022
林家亨料美團將被騰訊減持 騰訊短期上望325元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰