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18/08/2022 14:53

【新冠肺炎】台灣新增２﹒３萬例新冠本土個案，增３４例死亡

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據台灣疫情指揮中心今日公布，新增２３０８８例本土個案，
３３７例境外移入個案；確診個案中新增死亡個案３４例，中重症１１１例。指揮中心發言人莊
人祥表示，本土確診和上周四相較增加４３８例個案，上升１﹒９％。（ｄｗ）

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