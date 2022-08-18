【新冠肺炎】台灣新增２﹒３萬例新冠本土個案，增３４例死亡

《經濟通通訊社１８日專訊》據台灣疫情指揮中心今日公布，新增２３０８８例本土個案，

３３７例境外移入個案；確診個案中新增死亡個案３４例，中重症１１１例。指揮中心發言人莊

人祥表示，本土確診和上周四相較增加４３８例個案，上升１﹒９％。（ｄｗ）

