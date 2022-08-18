【內房困局】浙江海寧取消外地居民購房限制，新購房不再限售

《經濟通通訊社１８日專訊》網傳浙江省海寧市放寬外地居民購房限制，享有與本市戶籍相

同的購房政策，除此之外，新購房取證後即可轉讓。

當地房地產管理處相關工作人員向內媒證實，海寧１６日發布《關於進一步促進房地產市場

平穩健康發展的意見》，文件內容就是取消外地居民購房限制政策，以及新購房不再限售，惟官

方文件不公開。（ｄｗ）

