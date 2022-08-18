【內房困局】華安基金降多隻停牌內房股估值，恒大系基本清零

《經濟通通訊社１８日專訊》華安基金１７日發布公告稱，為客觀反映基金公允價值，華安

基金根據中國證監會相關規定，調整停牌股票估值。自８月１５日起，華安基金對旗下「華安

ＣＥＳ港股通ＥＴＦ」持有的世茂集團（００８１３）、融創中國（０１９１８）、中國恒大

（０３３３３）、恒大物業（０６６６６），分別按照１﹒３３港幣╱股、１﹒３７港幣╱股、

０﹒０１港幣╱股、０﹒０１港幣╱股進行估值。

停牌前，世茂集團、融創中國、中國恒大、恒大物業的股價分別為４﹒４２港幣╱股、

４﹒５８港幣╱股、１﹒６５港幣╱股、２﹒３港幣╱股。較停牌前股價，華安基金此次估值下

調幅度分別為６９﹒９％、７０﹒０９％、９９﹒３９％、９９﹒５７％。這也意味著，經由此

次估值調整，華安基金將世茂集團、融創中國的股價相當於打了三折，而中國恒大、恒大物業的

股價相當於打了一折都不到，基本是清零了。

自今年４月１日起，港股掀起停牌潮，地產股成重災區。內媒梳理２０２１年年報數據發現

，持有融創中國的基金公司最多，其次是世茂集團、恒大物業、中國恒大。相對應的，公募基金

對融創中國的持股總量最多，持倉市值也最大，其他三家與之差距懸殊。景順長城、浙商基金、

易方達等基金公司旗下多只產品持有融創中國。持股數量排名前五的基金產品，依次為景順長城

旗下３隻產品和易方達旗下２隻產品。（ｗｌ）

