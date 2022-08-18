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即市新聞

18/08/2022 16:34

【聚焦人幣】人幣即期收跌１６８點子，報６﹒７９２５刷三個月低

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民幣中間價暫時脫離三個月低位，惟即期匯率（ＣＮＹ）今
日小幅低開３點，此後跌幅擴大，最終收報６﹒７９２５，較上個交易日４時３０分收盤價跌
１６８點子，創５月１６日以來三個月新低。全日在６﹒７７５５至６﹒７９６５之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）再度跌穿６﹒８關口，現貶１３６點子，報６﹒８０４７。
　　交易員稱，美聯儲堅持對抗通脹表態令美元持堅，人民幣再度承壓；短期美指料維持強勢，
匯價則繼續區間震盪。他們並表示，人民幣真正企穩回升仍取決於經濟基本面預期能否回暖。
　　中國連續第七個月減持美國國債，６月持有量續創１２年新低。中銀證券全球首席經濟學家
、國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，對中國持有美債餘額的變化不宜過度解讀，尤其
是不要賦予過多的非經濟涵義；同時中國外儲規模變動與中國美債持有變動也沒有必然聯繫。而
對於近期人民幣匯率調整，管濤認為，美債收益率飆升是本輪人民幣匯率回調的重要誘因。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７８０２，較上個交易日升６１點子，止
步兩連貶，暫時脫離三個月低位，上個交易日報６﹒７８６３。（ｗｌ）

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