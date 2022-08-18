【內房困局】合肥一周內兩次開會化解樓市風險，嚴懲房企故意躺平

《經濟通通訊社１８日專訊》安徽省委常委、合肥市委書記虞愛華１７日再次主持召開化解

房地產問題專題調度會，詳細聽取並研究停工爛尾類、逾期交房類和有潛在風險類等三大類問題

中的每一個具體項目。會議提到，對查實存在有明顯質量問題、違規銷售、抽挪資金、虛假宣傳

、超容減綠、故意「躺平」等行為的，嚴格依法依規處置，及時向社會公開曝光。對查實沒有主

觀故意問題但存在暫時困難的，要全力助企紓困。

會議強調，房產、金融、建設、自規、公安、稅務、人防、市場監管等部門都要擔起責任，

綜合施策盤活爛尾項目，推進逾期項目，對存在風險的項目要提前介入指導，努力防患未然。

此前的８月１３日，虞愛華主持召開合肥全市房地產問題治理專題會議。會議強調，必須強

化商品房預售資金監管，守住不發生系統性風險底線。積極開展成品房銷售試點。

統計局公布的７月７０個大中城市樓價指數變動顯示，當月合肥市二手樓價格環比仍升

０﹒７％，同比則跌１﹒９％；而安徽兩大地級市蚌埠、安慶表現低迷，二手樓價格指數環比略

跌，同比跌幅更分別達到３﹒２％和６％。（ｗｌ）

