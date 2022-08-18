【內房困局】南京浦口加入房票安置大軍，持票可購區內新建商品房

《經濟通通訊社１８日專訊》南京浦口區人民政府網站１６日發布了關於《南京市浦口區住

宅房屋徵收房票安置暫行規定》公開徵求意見的公告。同時，公告中還附上了一些關於房票安置

政策的具體細則，涉及到適用範圍、面值、有效期、出具和使用流程等方面。浦口區是南京市的

一個市轄區，屬於主城區。

《暫行規定》適用於２０２２年啟動實施的區內國有、集體土地上住宅房屋徵收或搬遷項目

；及２０２２年內簽約回購安置和已意向登記回購安置的被徵收人。房票實際使用人為簽訂房屋

徵收補償的被徵收人，也可以為其直系親屬。被徵收人持房票購買浦口區範圍的新建商品住房，

可用房票抵付購房款。房票自開具之日起，有效期為１２個月，超過１２個月未使用則房票自動

失效。

今年６月１８日，南京市溧水區已發布三條樓市新政：全面推行房票安置政策、購房即補貼

總房款０﹒８％、商貸執行全市最低利率。其中房票安置政策率先在白馬鎮試點實施。同時，為

了提高大家選擇房票安置的積極性，溧水還針對選擇房票安置的被拆遷人，在貨幣化安置的基礎

上再增加１０％的房票安置獎勵，有效期１年。同時，享受正常的購房獎勵和政策。

與浦口區不同的是，溧水的房票政策適用於新房和二手房，而浦口區的政策中，並沒有提到

二手房，可見該政策試行後僅適用於新房。據悉，目前南京市高淳區也正在擬定房票安置的相關

方案。

今年以來，已有寧波、鄭州、溧水、江陰、溫州等超２０城探索實施房票政策。至於該政策

能否真正實現去庫存，不少業內人士認為，房票政策在短期內可緩解房地產穩增長及去庫存的壓

力，但能否成為各地的穩市良藥，仍需平衡好各方的利益，進一步完善落地細則。（ｗｌ）

