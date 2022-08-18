【內房困局】滬昆通勤效應不再累樓市，昆山放寬非本地戶籍購首套

《經濟通通訊社１８日專訊》針對昆山市取消限購政策傳聞，昆山市住建局房地產管理科相

關人士向內媒《財聯社》表示，此前非本地戶籍居民購房應提供３年內連續６個月社保繳納證明

，目前非本地戶籍居民首套房可直接購買，但以家庭為單位購買二套房的，仍需提供社保證明，

該政策已開始執行。昆山市房產交易管理中心綜合科工作人員也表示，並未取消限購，只是對政

策做出優化；非本地戶籍個人及家庭購買首套房無需再提供社保繳納證明。

昆山地界隸屬江蘇，惟其與上海邊界接壤，距離上海不到７０公里，且上海有地鐵直通當地

，過去幾年有不少在上海工作人士選擇在昆山買樓定居，帶起當地樓價。不過新冠疫情以來，嚴

格的封控措施令上海與昆山的通勤之路變得艱難。上海地鐵１１號線連接上海及昆山花橋鎮，但

今年２月１４日，因為江蘇省蘇州市疫情，上海方面停運地鐵１１號線花橋段；之後又因上海疫

情，花橋鎮於３月１４日發布公告封鎮。今年６月１日上海迎來解封，惟昆山市當時僅「有條件

放開」滬昆通勤，已封閉４個月的地鐵並未即時恢復運營，令一眾上班族深感無奈。

據「安居客」網站，昆山８月二手房均價為每平米１８５２２元人民幣。（ｗｌ）

