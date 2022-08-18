【大國博弈】商務部：美芯片法案是典型差異化產業扶持，具歧視性

《經濟通通訊社１８日專訊》美國政府８月９日正式簽署美國參眾兩院通過的《２０２２年

芯片與科學法案》。對此，中國商務部發言人束珏婷今日回應表示，《法案》對美國本土芯片產

業提供巨額補貼和稅收優惠，是典型的差異化產業扶持政策。其中部分條款限制有關企業在華正

常經貿與投資活動，具有明顯的歧視性，嚴重違背了市場規律和國際經貿規則，將對全球半導體

供應鏈造成扭曲，對國際貿易造成擾亂。中方對此堅決反對。

束珏婷重申，美方法案的實施應符合世貿組織相關規則，符合公開、透明、非歧視的原則，

有利於維護全球產業鏈供應鏈安全穩定，避免碎片化。中方將繼續關注法案的實施情況，必要時

採取有力措施維護自身合法權益。



＊美方濫用出口管制，威脅全球產業鏈安全穩定＊



此外，美國商務部日前宣布，對ＥＤＡ軟件工具等四項技術實施出口管制。對此，束珏婷強

調，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，相關做法背離公平競爭原則，違反國際經

貿規則，必將阻礙國際科技交流和經貿合作，威脅全球產業鏈供應鏈安全穩定。

在當前世界經濟增速下行、通脹高企的背景下，各國應加大開放合作力度，共同營造開放、

公平、公正、非歧視的科技發展環境，推動全球科技進步和成果共享，為世界經濟穩定發展增添

動力。（ｗｌ）

