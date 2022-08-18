【新冠肺炎】商務部：疫情令義烏電商經營困難，部分面臨違約風險

《經濟通通訊社１８日專訊》浙江義烏近期因新冠疫情實施多日臨時性全域靜默管理，期內

非白名單或重點企業暫停生產。義烏作為浙江乃至全國出口重鎮，有「全球最大小商品集散地」

之稱，市場擔憂嚴格的防疫政策將影響當地電商企業營商。對此，商務部發言人束珏婷今日在例

行新聞發布會上表示，８月以來，疫情對義烏電商企業的正常經營活動帶來多重困難，人員和物

資流動受限，商品的生產、集拼、運輸、報關等環節均受到影響，部分企業面臨違約風險。

為幫助企業應對當前困難，地方商務主管部門快速行動，聚焦強化企業服務、推動物流通道

暢通，積極開展工作，包括：為貨運司機異常變碼開辟快速申訴通道、用足用好重點外貿企業白

名單機制，落實重點企業「一企一策」，支持具備條件的企業開展閉環生產等。

針對疫情導致的部分訂單無法按期履約問題，商務部組織地方商務主管部門，積極協調主要

電商平台及時響應，一方面，推動平台盡快調整商戶發貨和服務等考核指標，開通平台主動豁免

和商家報備豁免雙向通路，並設置專門的申訴渠道，維護商家合法權益；同時，引導受疫情影響

的商戶主動進行店鋪公示，加強與消費者和客戶溝通，切實保障消費者知情權和選擇權。

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