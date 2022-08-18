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18/08/2022 16:50

【內房困局】傳監管正審查銀行房地產貸款組合，以評估系統性風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據《路透》引述知情人士透露，隨著房地產行業債務危機惡化
，內地銀行業監管機構正在審查一些本地和外國銀行的房地產貸款組合，以評估系統性風險。作
為評估的一部分，銀保監正在調查銀行對開發商的貸款敞口，以確定這些信貸決策是否符合規定
。其中兩位消息人士稱，這項最新監管調查的目的是衡量中國房地產市場持續動盪給金融體系帶
來的風險。另有消息稱，銀保監還要求一些開發商提供其現金狀況和償債資金來源的詳細信息。
　　報道引述一位外資銀行的銀行家表示，過去幾周，他被要求提供與房地產行業相關的貸款文
件。該銀行家認為，監管機構想知道如何調整政策和評估風險。另有兩名消息人士稱，審查過程
非常詳細，監管機構多次與貸款專員接觸，有時長達數周時間，以獲得向特定開發商貸款的額外
文件。
　　穆迪在６月的一份報告中表示，在房地產市場持續低迷等因素影響下，新增不良貸款
（ＮＰＬ）的風險仍將對銀行的資產質量構成威脅。惠譽評級８月發布的報告稱，房地產行業的
信貸問題有可能蔓延至資產管理公司、私有建築公司和小型鋼鐵企業等第二產業。（ｗｌ）

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