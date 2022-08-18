【ＦＯＣＵＳ】企鵝易熬寒冬？騰訊飛刀未止

【ＦＯＣＵＳ】Ｍｅｔａ、Ｔｗｉｔｔｅｒ、阿里巴巴（０９９８８）、騰訊

（００７００）……一眾營收歷史性停滯的科技巨頭中，誰最有望熬過寒冬？「騰訊，因為它是

企鵝。」

笑話歸笑話，大氣候難逆。「鵝廠」周三（１７日）收市後公布，第二季營收增長錄

２００４年上市以來首次見負；員工數按季大減近５５００人，亦為８年來首現。面對大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ「無上限、長期、有序地」減持，再回看Ｎａｓｐｅｒｓ於２０１８年３月、

２０２１年４月兩次精準減持後的股價走勢，讓飛刀再落一陣。



＊「過冬」論後終錄營收倒退＊



自首席執行官馬化騰去年底預警「過冬」，身為中國上市公司市值頭把交椅的騰訊，終於加

入「營收倒退」之列，第二季錄１３４０億元（人民幣．下同），按年跌３﹒１％。

分業務類別看，「網絡廣告」最傷，收入按年挫１８％；最吸金的「增值服務」，收入亦按

年跌０﹒５％，為２０１３年首季單獨披露以來首錄倒退；唯一正增長的「金融科技及企業服務

」，０﹒８％亦較去年的３４％大幅放緩。

季度營收增速曾經高達６１％（２０１７年第三季），２０２０年大流行之初的首兩季亦分

別錄２６％、２９％，如今史上首次見負，加上死對頭阿里同告史上首次零增長，都應了馬化騰

那句「整個行業突然來到寒冬，好像氣溫下降了，我還在穿短袖，毫無準備。」



＊裁員恐未到頭，視頻號突起＊



如何過冬？８個字－－降本增效、強化協作。對於前者，無論是第二季員工數按季大減

５４９８人，密集停運ＱＱ堂、搜狗地圖、騰訊看點等昔日明星產品，還是傳聞將原本的５檔評

價體系改為３檔（第三檔意味走人），乃至取消員工餐廳免費水果，瘦身勢未到頭。

對於後者，扎根微信社交剛需生態的「視頻號」異軍突起，次季總播放量按年飆逾２００％

，推動第二季社交網絡收入按年增１％。就在上月，騰訊宣布接入視頻號信息流廣告，緊接著上

線「視頻號小店」，誓要在電商領域跟抖音等分一杯羹。

騰訊預估，公司有約一半收入來自「金融科技和商業服務」及「在線廣告」，將受益中國經

濟重新加速，並在未來數季實現收入增長；其甚至指，公司股價被嚴重低估。



＊減持壓頂，售美團實有誘因＊



股價較２０２１年２月歷史高位７５８﹒９元腰斬逾半的騰訊，是否真的遭「嚴重低估」，

還是仍未跌夠？暫時不論有「東南亞小騰訊」之稱的Ｓｅａ，最新股價較去年１１月峰值蒸發逾

八成，印證非理性下跌隨時超乎想像；看看懸在騰訊股價頭頂的「達摩克利斯之劍」－－大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ減持，再回想其兩次減持往績－－２０１８年３月以４０５元賣出近２％股份，

騰訊股價一路跌至當年１０月底的２３２﹒６元才見底；２０２１年４月以５９５元賣出近２％

股份，騰訊股價一路下行至今。

鑑於此，自稱「持續思考未來資本回報途徑」的騰訊，可謂有十足誘因如市場傳聞般減持美

團（０３６９０），用於實物派發股息或套現回購，以支撐股價吸引力。

是也，非也？未來兩季料見分曉。

