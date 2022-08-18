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18/08/2022 11:08

【限電停產】四川省委書記：全力保障生產生活用電，電企全力發電

　　《經濟通通訊社１８日專訊》長江流域遇上逾６０年來最強熱浪，限電影響再擴大。四川、
重慶相繼啟動「有序用電」，經濟重鎮浙江、江蘇等地亦陷入電荒，部分廠區亦已經「拉閘」，
在用電高峰時暫停生產。業者擔憂，若供電持續出狀況，衝擊恐不亞於疫情封控。四川省委書記
王曉暉昨日（１７日）到國網四川電力公司考察，要求全力保障生產生活用電。
　　王曉暉指出，要牢牢守住電網安全運行底線。發電企業要提升機組頂峰發電能力，有調節能
力的水電站要嚴格執行水調方案，抓好電煤供應保障，做到全力發電。加強對特高壓、重要輸電
通道的監控運維，保障通道穩定運行和電力可靠供應，做到高效送電。引導居民科學用電，指導
企業錯峰生產，嚴格控制各類亮化工程用電，做到有序用電。
　
＊重慶限電至２４日＊
　
　　重慶市經濟和信息化委員會與國網重慶電力公司周二（１６日）聯合下發《關於擴大工業企
業讓電於民實施範圍的緊急通知》。通知稱，受持續高溫天氣影響，全市用電負荷持續攀升，為
確保電力安全有序供應，保障群眾基本需要，啟動有序用電一級方案，納入有序用電方案的所有
電力用戶必須全部參與執行（保安負荷除外），讓電於民，時間為１７日至２４日，後續根據氣
溫變化和供需形勢及時調整。
　　據《第一財經》報道，重慶早前一份限電通知顯示，重慶渝北區已從１３日起，開始對轄區
內工業企業限制生產用電。重慶市北碚區曾發布通知，８月１４日至２２日限電。（ｃａ）

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