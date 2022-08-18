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即市新聞

18/08/2022 11:17

【限電停產】中金：本輪限電對工業生產影響有限，遠小於去年同期

　　《經濟通通訊社１８日專訊》連續極端高溫天氣下，內地多地出現用電危機，根據國家氣候
中心監測，截至８月１５日，此次高溫事件已經持續６４天，為１９６１年以來持續時間最長（
超過２０１３年的６２天）。高溫少雨天氣一方面增加了用電需求，另一方面降低了水電的供應
，７月水力發電量同比增速由６月的２９％降至２﹒４％，８月１７日三峽水電站水位和流量均
處於歷史同期低位。
　　這對於依賴水電的四川省影響較大，２０２０年四川省發電量中水電佔比８５％，高於全國
的１７％。因此，雖然四川省電廠日耗煤量處於歷史同期最高水平，且可用天數也較高，但難以
彌補水電的缺口。
　　中金發表報告認為，從去年四季度至今，政策著力保障能源供應，例如２０２２年５月１１
日，國務院常務會議要求保障煤炭電力供應穩定，決不允許出現拉閘限電。從煤炭供應來看，
２５省供煤量處於歷史同期最高水平。
　　隨著未來氣溫的回落，四川等地的電力供應缺口或將有所緩解，四川省的限電通知持續時間
也僅為６天，受到限電影響的工業企業也能通過趕工的方式彌補前期影響。預計本輪限電對於工
業生產的整體影響有限，遠小於去年同期。（ｃａ）
　
　
　

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