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18/08/2022 13:53

【聚焦人幣】管濤：中國減美債勿過度解讀，與外儲變動沒必然聯繫

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國連續第七個月減持美國國債，美國財政部的最新數據顯示
，中國持有的美國國債規模在６月份降至９６７８億美元，續創１２年新低。
　　中銀證券全球首席經濟學家、國家外匯管理局國際收支司前司長管濤表示，近期中國減持美
債引出一些誤導性結論，對中國持有美債餘額的變化不宜過度解讀，尤其是不要賦予過多的非經
濟涵義；同時中國外儲規模變動與中國美債持有變動也沒有必然聯繫。
　　管濤撰文指出，今年前５個月，中國持有美債餘額累計減少８８０億美元，其中，淨賣出中
長期美債２０７億美元，僅貢獻了同期中國美債持有額降幅的２４％；剩餘的７６％，既可能是
因為負估值效應等非交易因素引起的下降，也可能是中國投資者主動減持美國國庫券，或是持有
到期後沒有續投美債。
　　他表示，中國外匯儲備經營遵循安全、流動和盈利的三性原則，對美債通常採取持有到期的
策略，而不是隨市場波動進行低買高賣的主動操作。同時，今年中國外儲規模減少並非中國投資
者減持美債造成的，在人民銀行基本退出了外匯市場常態干預後，外匯儲備餘額變動主要反映的
是估值影響和儲備投資收益，與中國美債持有變動沒有必然聯繫。
　
＊管濤：人幣相對非美貨幣偏強，緩解出口壓力＊
　
　　國家外匯管理局最近發布７月份外匯收支數據，反映出人民幣匯率維持貶值階段。惟管濤表
示，人民幣兌美元貶值，但相對其他非美貨幣偏強，以緩解出口企業財務壓力。
　　而對於近期人民幣匯率調整，管濤認為，美債收益率飆升是本輪人民幣匯率回調的重要誘因
。一方面，美債收益率上升，吸引國際資本回流，疊加地緣政治衝突和全球經濟滯脹風險上升，
推動美元指數升至近２０年的新高。　
　　另一方面，美債收益率飆升加速了中美利差收斂乃至倒掛，加之美股巨震、俄烏衝突和國內
疫情反彈，導致外資減緩境內人民幣金融資產配置甚至調倉。
　　人行數據顯示，７月末中國外匯儲備為３﹒１０４萬億美元，按月增加３２７﹒９９億美元
；今年前７個月外匯儲備累計減少１４６１億美元。（ｃａ）

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