【外圍經濟】大宗商品行業在能源危機中面臨重大壓力

《經濟通通訊社１８日專訊》能源危機愈來愈嚴重，為作為全球經濟基石的大宗商品行業帶
來了壓力。
鋼鐵、化肥和鋁等能源密集型行業正被迫關閉工廠或轉嫁飆升的成本。對電動汽車電池和太
陽能發電至關重要的材料也面臨壓力。
這場動盪有可能進一步擠壓在數十年來最嚴重的生活成本危機中掙扎的家庭，並將經濟推入
衰退。今年冬天情況可能會變得更糟，屆時天然氣供應將變得更加緊張。（ｒｃ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS18/08/2022
【FOCUS】企鵝易熬寒冬？ 騰訊飛刀未止
|財經熱話18/08/2022
潤啤炒復甦大行齊祝福 股價飆半成創個半月高
|財經熱話18/08/2022
《午市前瞻》專家指騰訊遊戲業務勝預期 視頻號有望帶動廣告收入
|財經熱話18/08/2022
【業績揭秘】吉利績前挫3％ 林家亨：業績有竅妙 17元必失無疑！
|大行報告18/08/2022
【大行炒D乜】大行點睇QQ、388、潤啤？一表盡掌握
|開市Good Morning18/08/2022
林家亨料美團將被騰訊減持 騰訊短期上望325元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰