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18/08/2022 15:03

【外圍經濟】大宗商品行業在能源危機中面臨重大壓力

　　《經濟通通訊社１８日專訊》能源危機愈來愈嚴重，為作為全球經濟基石的大宗商品行業帶
來了壓力。
　　鋼鐵、化肥和鋁等能源密集型行業正被迫關閉工廠或轉嫁飆升的成本。對電動汽車電池和太
陽能發電至關重要的材料也面臨壓力。
　　這場動盪有可能進一步擠壓在數十年來最嚴重的生活成本危機中掙扎的家庭，並將經濟推入
衰退。今年冬天情況可能會變得更糟，屆時天然氣供應將變得更加緊張。（ｒｃ）

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