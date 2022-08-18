【外圍經濟】菲律賓央行加息０﹒５厘至３﹒７５厘

《經濟通通訊社１８日專訊》菲律賓中央銀行於今天宣布將隔夜借貸利率上調０﹒５厘至
３﹒７５厘，與《彭博社》調查中的大多數預測一致。
央行表示正準備更多緊縮政策，稱通脹目標在其政策範圍內仍面臨風險，並準備採取行動將
通脹引導回目標。
央行再次上調２０２２年通脹預期，從６月份的４﹒６％上調至５﹒４％。２０２３年的預
測則下調０﹒２個百分點至４％，這是央行設定的２至４％目標範圍上限。（ｒｃ）
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