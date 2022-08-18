《經濟通通訊社１８日專訊》海通國際（００６６５）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損約１６﹒５億至１７億元，而去年同期純利約１０億元。
該集團指，淨虧損主因香港資本市場活動在上半年放緩導致佣金及手續費收入減少，及因金
融市場震盪造成證券價格下降而產生投資淨虧損。至於投資淨虧損對期內流動性無直接影響。該
集團經營狀況及流動性於期內保持穩定，且總成本按年減少。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
18/08/2022 07:53
【企業盈警】海通國際（００６６５）料中期盈轉虧最多１７億元
《經濟通通訊社１８日專訊》海通國際（００６６５）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損約１６﹒５億至１７億元，而去年同期純利約１０億元。
該集團指，淨虧損主因香港資本市場活動在上半年放緩導致佣金及手續費收入減少，及因金
融市場震盪造成證券價格下降而產生投資淨虧損。至於投資淨虧損對期內流動性無直接影響。該
集團經營狀況及流動性於期內保持穩定，且總成本按年減少。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事17/08/2022
《神州經脈》李克強要求鞏固經濟 多省停電限產 滬指難破三千三
|財經熱話17/08/2022
港交所績曳兼減派息 股價受壓創兩月低 花旗叫沽看$310
|FOCUS17/08/2022
【FOCUS】熱浪、乾旱、限電 催生下一個賽道？
|財經熱話17/08/2022
中電信首派中期息惟僅多賺3% 電訊三寶揀邊隻最好？
|財經熱話17/08/2022
【減持潮】美團添被減持陰霾 短期區間向下移
|大行報告17/08/2022
【大行炒D乜】舜宇績後眾行鬥削目標價 摩通最淡睇$110
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰