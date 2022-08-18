【企業盈警】海通國際（００６６５）料中期盈轉虧最多１７億元

《經濟通通訊社１８日專訊》海通國際（００６６５）公布，預期截至６月３０日止中期淨

虧損約１６﹒５億至１７億元，而去年同期純利約１０億元。

該集團指，淨虧損主因香港資本市場活動在上半年放緩導致佣金及手續費收入減少，及因金

融市場震盪造成證券價格下降而產生投資淨虧損。至於投資淨虧損對期內流動性無直接影響。該

集團經營狀況及流動性於期內保持穩定，且總成本按年減少。

該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）

