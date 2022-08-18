【企業盈喜】大唐環境（１２７２）料中期稅前盈利升最多１﹒６倍

《經濟通通訊社１８日專訊》大唐環境（０１２７２）公布，預期截至６月３０日止中期稅
前淨利潤介乎２﹒１８億至２﹒６６億元人民幣，比去年同期增加約１﹒１４至１﹒６倍。
該集團指，除稅前淨利潤預期增加主因持續加強內部管理，環保設施特許經營、脫硝催化劑
及可再生能源工程等業務毛利率全面上升所致。
該集團根據上市規則將適時公布業績。（ｗｈ）
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