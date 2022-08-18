【企業盈警】惠記集團（００６１０）料中期盈利跌最多８５％

《經濟通通訊社１８日專訊》惠記集團（００６１０）公布，繼早前發盈利警告後，預期截
至６月３０日止中期溢利約４０００萬至４５００萬元，比去年同期減少８２﹒８２％至
８４﹒７３％。
該集團指，之前所述因素導致利潤下降的結果稍為被攤佔路勁業績（０１０９８）３５００
萬至４０００萬元所抵銷，而其業績以權益法入帳。
該集團董事會預期於本月２４日舉行的會議上審視中期業績。（ｗｈ）
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