【企業盈警】惠記集團（００６１０）料中期盈利跌最多８５％

《經濟通通訊社１８日專訊》惠記集團（００６１０）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至６月３０日止中期溢利約４０００萬至４５００萬元，比去年同期減少８２﹒８２％至

８４﹒７３％。

該集團指，之前所述因素導致利潤下降的結果稍為被攤佔路勁業績（０１０９８）３５００

萬至４０００萬元所抵銷，而其業績以權益法入帳。

該集團董事會預期於本月２４日舉行的會議上審視中期業績。（ｗｈ）

