《經濟通通訊社１８日專訊》恒達集團控股（０３６１６）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損不超過２４００萬元人民幣，去年同期盈利４４９０萬元人民幣。
該集團指，料收益跌３３％至３８％，而收入減少及預期虧損淨額主因行業持續低迷及中國
宏觀市場整體表現疲軟導致需求下降，導致銷售額下降；物業單位成本上升造成毛利率下降，以
及期內持作出售物業減值撥備增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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18/08/2022 07:53
【企業盈警】恒達集團（３６１６）料中期轉虧最多２４００萬人幣
《經濟通通訊社１８日專訊》恒達集團控股（０３６１６）公布，預期截至６月３０日止中
期虧損不超過２４００萬元人民幣，去年同期盈利４４９０萬元人民幣。
該集團指，料收益跌３３％至３８％，而收入減少及預期虧損淨額主因行業持續低迷及中國
宏觀市場整體表現疲軟導致需求下降，導致銷售額下降；物業單位成本上升造成毛利率下降，以
及期內持作出售物業減值撥備增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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