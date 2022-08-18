【企業盈警】恒達集團（３６１６）料中期轉虧最多２４００萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》恒達集團控股（０３６１６）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損不超過２４００萬元人民幣，去年同期盈利４４９０萬元人民幣。

該集團指，料收益跌３３％至３８％，而收入減少及預期虧損淨額主因行業持續低迷及中國

宏觀市場整體表現疲軟導致需求下降，導致銷售額下降；物業單位成本上升造成毛利率下降，以

及期內持作出售物業減值撥備增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

