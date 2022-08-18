【企業盈喜】新紐科技（０９６００）料中期盈利升最多１６倍

《經濟通通訊社１８日專訊》新紐科技（０９６００）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利介乎１８００萬至２０００萬元（人民幣．下同），比去年同期增加１４至１６倍。

該集團指，純利上升主因主營業務收入增長帶來利潤增長，以及以公允價值計量損益的金融

資產增值帶來收益所致。該集團預期收入１﹒１５億至１﹒１７億元，增加介乎約７０﹒６２％

至７３﹒５９％。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

