【企業盈喜】常達控股（０１４３３）料中期盈利升最少２﹒３倍

《經濟通通訊社１８日專訊》常達控股（０１４３３）公布，預期截至６月３０日止中期稅

後純利不少於７００萬元，比去年同期增加最少約２﹒３３倍。

該集團指，預期收益不少於２億元，同比升最少２７﹒８８％，連同純利上升主因多個國家

如中國、越南及孟加拉的業務發展於放寬有關ＣＯＶＩＤ－１９的限制後趨穩，導致期內需求和

銷售有所提升。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

