【企業盈警】雲智匯科技（０１０３７）料中期盈利跌最多５７％

《經濟通通訊社１８日專訊》雲智匯科技（０１０３７）公布，預期截至６月３０日止中期

綜合淨溢利介乎約５００萬至７００萬元人民幣，比去年同期減少約３９％至５６﹒５２％。

該集團指，綜合淨溢利預期減少主因產品組合變動導致毛利率下降，以及品牌授權及供應鏈

管理業務持續全球擴張導致銷售及營銷開支大幅增加。

該集團預期於本月２６日或前後公布業績。（ｗｈ）

