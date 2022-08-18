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18/08/2022 07:53

【企業盈警】金山能源（００６６３）料中期盈轉虧４０００萬元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》金山能源（００６６３）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損約４０００萬元，而去年同期純利約３２３０萬元。
　　該集團指，預期由盈轉虧主因期內並無確認有關金融資產減值撥回之一次性收益約４１４０
萬元，以及出售一間聯營公司一次性收益約６６０萬元所致。
　　該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）

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