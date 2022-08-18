【企業盈警】金山能源（００６６３）料中期盈轉虧４０００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》金山能源（００６６３）公布，預期截至６月３０日止中期淨
虧損約４０００萬元，而去年同期純利約３２３０萬元。
該集團指，預期由盈轉虧主因期內並無確認有關金融資產減值撥回之一次性收益約４１４０
萬元，以及出售一間聯營公司一次性收益約６６０萬元所致。
該集團將於本月公布業績。（ｗｈ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|FOCUS17/08/2022
【FOCUS】熱浪、乾旱、限電 催生下一個賽道？
|財經熱話17/08/2022
中電信首派中期息惟僅多賺3% 電訊三寶揀邊隻最好？
|財經熱話17/08/2022
【減持潮】美團添被減持陰霾 短期區間向下移
|大行報告17/08/2022
【大行炒D乜】舜宇績後眾行鬥削目標價 摩通最淡睇$110
|開市Good Morning17/08/2022
熊麗萍：中電信已消化派息料3元有阻力 中資電訊股仍首選中移動
|財經熱話17/08/2022
【虛幣世界】主流加密貨幣繼續防守，迷因幣反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰