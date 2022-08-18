【企業盈警】上海小南國（３６６６）料中期蝕最多７３００萬人幣

《經濟通通訊社１８日專訊》上海小南國（０３６６６）公布，預期截至６月３０日止中期

虧損不多於７３００萬元人民幣，比去年同期虧損約５４０萬元人民幣有所擴大。

該集團指，內地政府遏制疫情而採取長期旅遊限制及防控措施，內地部分餐廳暫時停產，包

括在上海的所有餐廳強制停業３個月，導致零售業務溢利減少。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

