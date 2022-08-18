【企業盈警】中國天弓（４２８）料中期虧損擴至最多３５００萬元

《經濟通通訊社１８日專訊》中國天弓控股（００４２８）公布，預期截至６月３０日止中

期淨虧損介乎３３００萬至３５００萬元之間，比去年同期虧損約３００萬元有所擴大。

該集團指，淨虧損增加主因宏觀經濟環境不確定導致上市投資未變現虧損大幅增加。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

