【企業盈喜】中國金控（００８７５）料中期盈利升最多８１％

《經濟通通訊社１８日專訊》中國金控（００８７５）公布，預期截至６月３０日止中期淨

盈利介乎１２００萬至１６００萬元，比去年同期增加約３６％至８１％。

該集團指，淨盈利增加主因期內收入增加導致毛利增加，以及期內實施有效的成本控制措施

，以致銷售及分銷支出及行政支出減少。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

