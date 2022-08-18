【企業盈喜】亨鑫科技（０１０８５）料中期盈利升最多１倍

《經濟通通訊社１８日專訊》亨鑫科技（０１０８５）公布，預期截至６月３０日止中期溢

利將在３０１０萬至３１６９萬元人民幣之間，比去年同期增加約９０％至１倍之間。

該集團指，溢利增加主因期內收入較去年同期有所增加，導致毛利額同比上升。

該集團預期於本月１９日左右公布業績。（ｗｈ）

