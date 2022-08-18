【新冠肺炎】全球疫情簡訊：拉薩再延臨時管控，多地高校推遲開學

《經濟通通訊社１８日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

５９８，２７４，４５５人，每日新增確診人數９９７，４３３人，西藏拉薩宣布，原定至１８

日凌晨３時的臨時性社會面管控，再延長三天至２１日凌晨３時，並開展全員三天三檢核酸篩查

；受近期疫情、高溫天氣等因素影響，海南、吉林、廣東、陝西等多地高校明確新學期延期開學

。

治癒人數５７２，２９０，１２７人，死亡６，４６４，１１０人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

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亞洲

印度 ４４２９８８６４ １２６０８ ４３６７０３１５ ５２７２０６

韓國 ２１８６１２９６ １７８４８０ １９７５０２９８ ２５８１３

日本 １６１６２５１３ ２０８４８３ １４２５６４９６ ３５９６８

伊朗 ７４９３３１７ ４８２４ ７２０１７５０ １４３１６０

印尼 ６２９７４８４ ５２５３ ６０８７０５６ １５７２９６

中國台灣 ４９７５９７０ ２３４００ ４５３６１１５ ９５４０

馬來西亞 ４７４４９２９ ３５１６ ４６６７１１１ ３６１１７

泰國 ４６２８２００ ２１４３ ４５７６２６３ ３１９４７

菲律賓 ３８４０９４３ ２８８１ ３７４４６６９ ６１１７３

伊拉克 ２４５４２１３ － ２４２０６６６ ２５３３８

孟加拉國 ２００９４３４ ２１２ １９５２５０４ ２９３１４

新加坡 １８０５６９８ ３７６２ １７２１０７６ １５６７

巴基斯坦 １５６４８０９ ５７８ １５２１８０３ ３０５４４

沙特阿拉伯 ８１２３００ １０４ ７９９２１９ ９２７２

中國內地 ２３７５８０ ６８２ ２２４９４２ ５２２６

歐洲

法國 ３４２７６０８１ ３５７４５ ３３５８７９１６ １５３３３５

德國 ３１７２５１６０ ５８６８５ ３０５２０４００ １４６２１４

英國 ２３４６０７８７ ３９９６１ ２３０７０４６７ １８７０１８

意大利 ２１５５４６２６ ３６２６１ ２０５４５５６６ １７４３００

俄羅斯 １９００００５５ ３５８０９ １８２１６２４１ ３８３３６２

西班牙 １３３０６３０１ － １２９７８５７０ １１１９０６

烏克蘭 ５０３０３８９ － ４９１４６６９ １０８７４３

美洲

美國 ９５０６５４０３ １９５４６７ ９０２５２３１７ １０６４２０７

巴西 ３４２２３２０７ ２１９２７ ３３１２８１９８ ６８２０７４

阿根廷 ９６３３７３２ － ９３９３０６６ １２９５６６

墨西哥 ６９４９６５３ ９８９８ ６１７２０３１ ３２８８７１

智利 ４３９９４０８ ６１６４ ４３０３３６８ ６００３６

加拿大 ４１０９９３１ － ３９７５５５４ ４３１７８

非洲

南非 ４００８９８８ ２９２ ３８９７６０７ １０１９８２

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １６７８２７５３９ １１０２９８ １５９７６１６９２ １６３５２２４

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