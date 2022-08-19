【虛幣世界】聯儲官員傾向繼續放鷹，比特幣再跌穿２３０００美元

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股窄幅上落，市場關注聯儲局各官員取態，其中多位官
員認為聯儲局應該繼續放「鷹」，而美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ
Ｂｕｌｌａｒｄ）更傾向９月加息四分三厘，加密貨幣隨即遭沽壓，其中比特幣跌穿２３０００
美元水平，以太幣則穩守１８００美元關口。
美國初請失業金人數三周以來首次下降。美國勞工部周四（１８日）公布的數據顯示，截至
８月１３日當周，首次申請失業救濟人數減少２０００人，至２５萬人。
據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２９４０﹒１１元（美元．下同），跌１﹒０８％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２６﹒５２元，跌１﹒０７％；艾達幣報
０﹒５０４８元，跌１﹒３８％；瑞波幣報０﹒３６６５元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）
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