【虛幣世界】聯儲官員傾向繼續放鷹，比特幣再跌穿２３０００美元

《經濟通通訊社１９日專訊》隔晚美股窄幅上落，市場關注聯儲局各官員取態，其中多位官

員認為聯儲局應該繼續放「鷹」，而美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ

Ｂｕｌｌａｒｄ）更傾向９月加息四分三厘，加密貨幣隨即遭沽壓，其中比特幣跌穿２３０００

美元水平，以太幣則穩守１８００美元關口。

美國初請失業金人數三周以來首次下降。美國勞工部周四（１８日）公布的數據顯示，截至

８月１３日當周，首次申請失業救濟人數減少２０００人，至２５萬人。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２９４０﹒１１元（美元．下同），跌１﹒０８％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２６﹒５２元，跌１﹒０７％；艾達幣報

０﹒５０４８元，跌１﹒３８％；瑞波幣報０﹒３６６５元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）



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