【企業盈警】叙福樓（０１９７８）料上半年純利按年跌約８０％

《經濟通通訊社１９日專訊》叙福樓（０１９７８）發盈警，預期上半年純利按年減少約

８０％。

該集團預期，純利減少主要由於上半年香港爆發第五波疫情，香港政府實施堂食限制及推行

更嚴格的社交距離政策，對集團的營運及業務帶來負面影響，加上今年初，集團的餐廳因應疫情

而暫時停業，以及疲弱的市場消費氣氛，均導致集團的收益及溢利下降，而期內收到的政府補助

部份抵銷上述的影響。（ａｃ）

