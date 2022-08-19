【企業盈警】首佳科技（００１０３）料中期少賺２７％至４３％

《經濟通通訊社１９日專訊》首佳科技（００１０３）發盈警，預期於上半年除稅後溢利將
介乎約３０００萬元至３８００萬元，而去年同期為５２２５﹒６萬元，即按年減少２７﹒３％
至４２﹒６％。
該集團認為，除稅後溢利降低乃主要由於疫情的反覆影響了經濟活動，導致汽車銷量下降及
運輸量減少，削弱了配套和替換輪胎的需求；及能源及原材料成本的上漲未能完全轉嫁至下游，
導致毛利降低。（ａｃ）
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