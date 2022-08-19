【企業盈警】南華金融（００６１９）料中期盈轉虧蝕７２００萬元

《經濟通通訊社１９日專訊》南華金融（００６１９）公布，集團預期截至２０２２年６月

３０日止六個月將錄得虧損約７２００萬元，而去年同期則錄得溢利約５７０萬元。

期內轉盈為虧乃主要由於金融資產投資之投資虧損淨額；金融資產之公平值虧損淨額；及在

出現負面市場情緒之情況下經紀及孖展融資業務之收入減少。（ｃｗ）

